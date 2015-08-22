أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رئيس الأهلي: أنباء إقالة علاء عبد الصادق لا أساس لها من الصحة

Google+ Print
رئيس الأهلي: أنباء إقالة علاء عبد الصادق لا أساس لها من الصحة رئيس الأهلي: أنباء إقالة علاء عبد الصادق لا أساس لها من الصحة

نفى محمود طاهر رئيس النادي الأهلي صحة التقارير التي أشارت إلى وجود نية، لإقالة علاء عبد الصادق من منصب المشرف العام على قطاع الكرة.

وزعمت تقارير صحفية أن الأهلي قرر إقالة علاء عبد الصادق، وتعيين عبد العزيز عبد الشافي رئيس قطاع الناشئين خلفا له.

وكان محمود علام مدير عام النادي الأهلي قد كشف لـFilGoal.com عدم صحة هذه التقارير. ( اقرأ التصريحات )

وقال طاهر في بيان رسمي: "إقالة عبد الصادق ليست إلا شائعة، لا أساس لها من الصحة".

وتابع "هذه الأخبار تسيء إلى الأماكن التي تتناولها أكثر مما تهدد استقرار الأهلي".

وتابع "الأهلي غير مسؤول عن أي خبر يصدر بعيدا عن المركز الإعلامي والموقع الرسمي للنادي".

زيزو يعقب لـ في الجول على تقارير خلافة علاء عبد الصادق في الأهلي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع