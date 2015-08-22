رئيس الأهلي: أنباء إقالة علاء عبد الصادق لا أساس لها من الصحة

نفى محمود طاهر رئيس النادي الأهلي صحة التقارير التي أشارت إلى وجود نية، لإقالة علاء عبد الصادق من منصب المشرف العام على قطاع الكرة.

وزعمت تقارير صحفية أن الأهلي قرر إقالة علاء عبد الصادق، وتعيين عبد العزيز عبد الشافي رئيس قطاع الناشئين خلفا له.

وكان محمود علام مدير عام النادي الأهلي قد كشف لـFilGoal.com عدم صحة هذه التقارير. ( اقرأ التصريحات )

وقال طاهر في بيان رسمي: "إقالة عبد الصادق ليست إلا شائعة، لا أساس لها من الصحة".

وتابع "هذه الأخبار تسيء إلى الأماكن التي تتناولها أكثر مما تهدد استقرار الأهلي".

وتابع "الأهلي غير مسؤول عن أي خبر يصدر بعيدا عن المركز الإعلامي والموقع الرسمي للنادي".

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