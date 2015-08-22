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زيزو يعقب لـ في الجول على تقارير خلافة علاء عبد الصادق في الأهلي

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زيزو يعقب لـ في الجول على تقارير خلافة علاء عبد الصادق في الأهلي زيزو يعقب لـ في الجول على تقارير خلافة علاء عبد الصادق في الأهلي

أعرب عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الناشئين بالأهلي عن إندهاشه من التقارير التي زعمت توليه منصب المشرف العام على قطاع الكرة خلفا لعلاء عبد الصادق.

وزعمت تقارير صحفية أن الأهلي قرر إقالة علاء عبد الصادق، وتعيين عبد العزيز عبد الشافي رئيس قطاع الناشئين خلفا له.

وقال زيزو لـFilGoal.com اليوم الجمعة: "مندهش جدا من هذه التقارير، وموعد خروجها يزيد من إندهاشي".

وتابع "هذه ليست سياسة الأهلي، ولا يمكن أن يصدر قرار إقالة بحق عبد الصادق، والرجل في تونس مع الفريق قبل مباراة مهمة".

ويلعب الأهلي غدا مع الترجي التونسي في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى بكأس الكونفدرالية.

وأكمل مضيفا "هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة، وواثق في أنه لن يؤثر على معنويات الفريق".

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