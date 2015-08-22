بالصور - إبراهيم صلاح وحمادة طلبة يشاركان في مران الزمالك استعدادا للصفاقسي

خاض الزمالك مرانه اليوم الجمعة على الملعب الفرعي لاستاد الطيب المهيري، الذي يستضيف مباراته أمام مضيفه الصفاقسي يوم الأحد في كأس الكونفدرالية.

ويتصدر الزمالك المجموعة بعد انقضاء 4 جولات منها برصيد 9 نقاط متساويا مع أورلاندو بايرتس، وفي المركز الثالث يأتي ليوبار بـ4 نقاط ثم الصفاقسي رابعا بنقطة وحيدة ولم يعد لديه أمل في بلوغ نصف النهائي.

وشارك إبراهيم صلاح لاعب وسط الفريق في المران، لمدة 10 دقائق فقط. حيث وصل اليوم إلى تونس بعد أحل أزمة منعه من السفر بسبب التجنيد.

وفضل الجهاز الفني للزمالك عدم مشاركة صلاح في التدريبات كلها، خوفا من إرهاقه خاصة بعدما وصل تونس قبل المران بقليل.

كما أكد حمادة طلبة مدافع الفريق على جاهزيته للمشاركة أمام الصفاقسي، بعدما شارك في مران الجمعة.

وثارت شكوك حول قدرة طلبة على اللحاق بالمباراة، بسبب ارتفاع درجة حرارته.

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