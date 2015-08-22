بالفيديو - علاء عبد الصادق يتحدث عن أنباء إقالته من الأهلي ' للأسف من داخل النادي '

تحدث علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة في النادي الأهلي عن تقارير إقالته من منصبه، خلال تواجده مع بعثة الفريق الأحمر في تونس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي غدا السبت، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى بكأس الكونفدرالية.

وزعمت تقارير صحفية أن الأهلي قرر إقالة علاء عبد الصادق، وتعيين عبد العزيز عبد الشافي رئيس قطاع الناشئين خلفا له.

وقال عبد الصادق في تصريحات لقناة "الحياة 2": "لو كان رحيلي ثمن دفاعي عن النادي الأهلي، فأهلا به. وللأسف هذه التقارير خرجت من النادي".

وأضاف "لا توجد مشاكل بيني وبين محمود طاهر رئيس النادي الأهلي. ولكن البعض تضايق بسبب دفاعي عن النادي وخاصة فيما يتعلق بموقفي من عقوبة أحمد الشيخ".

وتابع "الكل يرى كيف تطور الأهلي عن الموسم الماضي، عندما توليت منصبي مع الفريق كان الوضع مختلفا. ولكن الآن نلقى إشادة الجميع".

وأوضح "الفريق بات يقدم كرة أفضل مع نهاية الموسم لدرجة أن الناس كنت تقول أن الأهلي لا يحتاج لاعبين جدد. ولكننا دعمنا الفريق بصفقات قوية الكل أشاد بها".

وأكمل متما "ولكن هذا لا يمنع أننا وقعنا في بعض الأخطاء لن نكررها الموسم المقبل، وأهمها أن نغلق الباب على الفريق أكثر".

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