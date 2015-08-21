مصرع 6 عمال وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم بقرية الصف فى الجيزة

لقى 6 عمال مصرعهم نتيجة وقوع حادث تصادم بقرية عرب أبو سعدة، بمركز الصف بالجيزة، إثر تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل كما أصيب 5 آخرين.

وكان اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطاراً من العميد محمود شوقى مأمور قسم الصف، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة "ميكروباص" كانت تقل عددا من عمال الطوب مع سيارة نقل، نتيجة السرعة الذائدة.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد عبد الشكور، رئيس المباحث، وتم نقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج.. وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وتولت النبيابة التحقيقات.