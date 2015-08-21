مستخدمو فيس بوك يتداولون فيديو لمعركة عنيفة بالأسلحة البيضاء فى الفيوم

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو لمعركة بالعصا والأسلحة البيضاء بين مجموعة من الشباب فى محافظة الفيوم، دون ذكر سبب لها.

ويظهر الفيديو قيام مجموعة من الأشخاص بسحل شاب وضربه فى أماكن متفرقة من جسده وإحداث إصابات بالغة به، ما دفعهم للمطالبة بإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم حتى يلقوا عقابًا رادعًا لكل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.