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مستخدمو فيس بوك يتداولون فيديو لمعركة عنيفة بالأسلحة البيضاء فى الفيوم

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مستخدمو فيس بوك يتداولون فيديو لمعركة عنيفة بالأسلحة البيضاء فى الفيوم مستخدمو فيس بوك يتداولون فيديو لمعركة عنيفة بالأسلحة البيضاء فى الفيوم
تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع لمعركة بالعصا والأسلحة البيضاء بين مجموعة من الشباب فى محافظة الفيوم، دون ذكر سبب لها.

ويظهر الفيديو قيام مجموعة من الأشخاص بسحل شاب وضربه فى أماكن متفرقة من جسده وإحداث إصابات بالغة به، ما دفعهم للمطالبة بإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم حتى يلقوا عقابًا رادعًا لكل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

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إهداء لـ المسئولين فى .. دا فيديو نشرة حد ع الفيس من 9 ساعات بإسم محمد الشاهد من الفيوم ..بلطجة وضرب .. الناس دي لازم تتحاسب !للتواصل مع أ . محمد الشاهد دي صفحتهhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100008309571979&fref=ts

Posted by ‎احمد الاكسلانس العباسي‎ on Thursday, August 20, 2015

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