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رفعت السعيد مهاجما السلفيين: منافقون ومتأسلمون ويعتبرون الديمقراطية كفرا

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رفعت السعيد مهاجما السلفيين: منافقون ومتأسلمون ويعتبرون الديمقراطية كفرا رفعت السعيد مهاجما السلفيين: منافقون ومتأسلمون ويعتبرون الديمقراطية كفرا
شنّ رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، هجوماً حادًا على الدعوة السلفية، بعد مهاجمتها الأحزاب الليبرالية واتهامها بأنها تبيح الشذوذ وزواج الرجل من الرجل، وذلك حسبما قال سامح عبد الحميد إحدى قيادات الدعوة السلفية فى تصريح لإحدى الصحف.

وقال "السعيد"، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام جرايد" المذاع على فضائية "العاصمة": "إن الرد على مثل هذه السفاهة خطأ، كل المتأسلمين لا يستحقون الرد عليهم، وهم منافقون ومتأسلمون ولا يعرفون معنى الليبرالية ويعتبرون الديمقراطية كفرا".

وأضاف القيادى والسياسى بحزب التجمع أن السلفى يعتبر المختلف معه كافراً، وتساءل: "هل يمتلك السلفى الحق أن يختلف مع شيخه؟"؛ موضحاً أنه لا يجرؤ الاختلاف مع شيخ لأنه تربى على السمع والطاعة.

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