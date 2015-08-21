السفارة المصرية بتونس تنجح فى الإفراج عن 15 صيادًا مصريًا

نجحت السفارة المصرية بتونس فى الإفراج عن 15 صيادًا مصريًا كانوا محتجزين فى ميناء صفاقس.>وقال سفير مصر بتونس أيمن مشرفة، إن السفارة قامت بإنهاء إجراءات السفر الخاصة بجميع الصيادين المصريين، الذين كانوا محتجزين فى ميناء صفاقس وترحيلهم اليوم على متن رحلة مصر للطيران.

وأضاف أنه لم يتم بعد الإفراج عن المركب لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية، موضحًا أن ربان المركب والميكانيكى المرافق له مازالوا موجودين بتونس لحين الإفراج عن المركب والعودة به إلى مصر.