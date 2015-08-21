قوات التحالف العربى: استشهاد طيارين إثر سقوط طائرة أباتشى بقطاع جازان

أصدرت قيادة قوات التحالف العربى المشتركة اليوم، بيانا صحفيا أوضحت فيه استشهاد الرائد طيار على بن محمد القرنى والنقيب طيار ناصر بن محمد الحارثى، إثر سقوط طائرة عمودية من نوع أباتشى، أثناء أدائهما واجب الدفاع عن حدود المملكة من المتمردين المعتدين، على الحد الجنوبى بقطاع جازان، داعية الله بأن يتغمدهما بواسع رحمته ويتقبلهما مع الشهداء.

هذا وقد أوضحت قيادة القوات المشتركة فى بيانها أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف أسباب الحادث.

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