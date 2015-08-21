أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

قوات التحالف العربى: استشهاد طيارين إثر سقوط طائرة أباتشى بقطاع جازان

Google+ Print
قوات التحالف العربى: استشهاد طيارين إثر سقوط طائرة أباتشى بقطاع جازان قوات التحالف العربى: استشهاد طيارين إثر سقوط طائرة أباتشى بقطاع جازان
أصدرت قيادة قوات التحالف العربى المشتركة اليوم، بيانا صحفيا أوضحت فيه استشهاد الرائد طيار على بن محمد القرنى والنقيب طيار ناصر بن محمد الحارثى، إثر سقوط طائرة عمودية من نوع أباتشى، أثناء أدائهما واجب الدفاع عن حدود المملكة من المتمردين المعتدين، على الحد الجنوبى بقطاع جازان، داعية الله بأن يتغمدهما بواسع رحمته ويتقبلهما مع الشهداء.

هذا وقد أوضحت قيادة القوات المشتركة فى بيانها أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف أسباب الحادث.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365