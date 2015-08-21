80 طالبا من 15 دولة يهتفون بحفل تخرجهم من أكاديمية بناة المستقبل:تحيا مصر

احتفل 80 طالبا من مختلف الدول العربية، بحصولهم على درجة الماجيستير والدكتوراة، من أكاديمية بناة المستقبل الدولية، وفى بداية الاحتفال هتف الطلاب تحيا مصر ورددوا "تحيا مصر".

وعبر الطلاب العرب عّن امتنانهم من وجودهم بمصر بقاعة المؤتمرات الدولية في مدينة السلام شرم الشيخ، حيث قدم ممثلون عن الطلاب من 15 دولة وقدم ممثلون عن: مصر والجرائر، السودان، السعودية، تونس، الكويت.

وكرمت أكاديمية بناة المستقبل الدولية، أثناء حفل تخريج الدفعة الخامسة من باحثى الأكاديمية من الطلاب العرب من مختلف الدول العربية، مجموعة من كبار الفنانين والرياضيين، ومنحهم درجة الدكتوراة الفخرية، وهم: الفنان سامح الصريطى، الفنانة عفاف شعيب، الكابتن جمال عبدالحميد، الذين حضروا الحفل.

وكرم الحفل الفنانة صفية العمرى، الكابتن مصطفى يونس، الفنان حسن يوسف، الفنان محمود الجندى، الفنانة فردوس عبدالحميد، الفنان كمال أبورية.

وفي نهاية الحفل كرم الطلاب الدكتورة مها فؤاد مؤسس أكاديمية بناء المستقبل الدولية، كما كرمت فؤاد الفنان هانى شنودة لتأليفة أغنية صلى على طه الرسول.

- منح الدكتوراه الفخرية لحسن يوسف وفردوس عبدالحميد والجندى وسامح الصريطى