الرئيس اليمنى يطالب بوقف إطلاق النار وانسحاب الحوثيين

اقترح الرئيس اليمنى وقفا لإطلاق النار لمدة 15 يوما بالتزامن مع انسحاب المتمردين الشيعة من كافة المؤسسات الحكومية والمنشآت العسكرية وجميع المدن والمحافظات.

وطالب اقتراح الرئيس عبد ربه منصور هادى الذى حصلت عليه أسوشيتد برس، المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح بالتنفيذ الفورى لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذى يطالب بإنهاء العنف والعودة السريعة لمحادثات السلام التى تقودها الأمم المتحدة.

وتم تقديم المقترح إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يوم الخميس ويتوقع أن تتم مناقشته مع الحوثيين الجمعة.

كما طالب المقترح بتفعيل عقوبات الأمم المتحدة على المتمردين.

يأتى اقتراح هادى فيما استعادت القوات الموالية للحكومة بدعم من التحالف الذى تقوده السعودية أراض استراتيجية.

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