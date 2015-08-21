مصرع مهندس اتصالات غرقًا فى ترعة النعناعية بالمنوفية

لقى مهندس اتصالات مصرعه غرقًا بترعة النعناعية، حال قيامه بـ"غسل وجهه" أمام قرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، حيث انزلقت قدماه نتيجة اختلال توازنه، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد مسعود الديب، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد إيهاب ذهنى، مأمور مركز أشمون، يفيد بغرق مهندس اتصالات بترعة الرياح النعناعية أمام قرية شطانوف دائرة المركز، وانتقلت قوة من نقطة شرطة شطانوف برئاسة الأمين محمود فاروق، وبالتنسيق مع قوات الإنقاذ النهرى، إلى مكان الحادث وتمكنت القوات من انتشال الجثة بعد ما يقرب من أربعة ساعات.

وبالفحص تبين أن الجثة لـ"رضا.ن.م.ر"، 37 سنة، مهندس اتصالات ومقيم بشارع السلام مطار إمبابة بمحافظة الجيزة، وبسؤال شقيقه "محمد.ن.م.ر"، قال إنهم كانوا قادمين من الجيزة وفى طريقهم إلى قرية ميت عفيف بالباجور لزيارة أحد أقاربهم، وفى الطريق حاولوا الاستراحة من حرارة الجو، فأوقفوا السيارة وانتظروا فى الظل بجوار الرياح المنوفى، وقام المتوفى بمحاولة غسل وجهه فانزلقت قدماه وسقط فى الترعة نتيجة اختلال توازنه، ولم يتمكن المتواجدون من إنقاذه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار عرض الجثة على النيابة لمباشرة التحقيقات.