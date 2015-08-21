صينية تنجو من السجن 10 سنوات لحملها 13 مرة

تمكنت امرأة صينية من تبلغ من العمر 39 عاما من الإفلات من حكومة السجن لمدة 10 سنوات بحملها 13 مرة على التوالي.

وكان حكم السجن قد صدر بحق المراة في أكتوبر 2005 في أورومتشي بمنطقة شينغيانغ، بتهمة الفساد، إلا أنها تمكنت من الإفلات من السجن بسبب حملها آنذاك.

وظلت المرأة تحت المراقبة في فترة حملها وكانت قد أجهضت جنينها في ذاك الوقت، وعند انتهاء فترة المراقبة قالت للمسؤولين إنها حامل للمرة الثانية وذلك لمعرفتها بأن القوانين الصينية تمنع سجن النساء الحوامل.

وكررت المرأة حيلتها على مدى عقد من الزمن، وقالت إنها حامل لـ 13 مرة دون معرفة عدد المرات التي أتمت فيها حملها وتم الإنجاب فعليا، وفي نهاية المطاف دخلت المراة السجن بعد أن أمرت المحكمة بتنفيذ الحكم عليها.