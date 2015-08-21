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بشرى للبدناء..علاج جديد للسمنة من خلال تعطيل أحد الجينات المسببة لها

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بشرى للبدناء..علاج جديد للسمنة من خلال تعطيل أحد الجينات المسببة لها بشرى للبدناء..علاج جديد للسمنة من خلال تعطيل أحد الجينات المسببة لها
نتائج جديدة ومثيرة للأشخاص المصابين بالسمنة والوزن المفرط، حيث تمكن فريق من العلماء بجامعة هارفارد الأمريكية من اكتشاف طريقة للسيطرة على أحد الجينات المتسببة فى الإصابة بالسمنة، وذلك من خلال تجارب أجريت على الفئران.

وأوضح الباحثون أن بعض الأشخاص يمتلكون جينات معينة تساهم فى تراكم بالجسم، ورفع فرص إصابتهم باضطرابات الوزن، لافتين إلى أنهم تمكنوا مؤخراً من اكتشاف وسيلة جديدة أسهمت فى تثبيط أحد الجينات التى تجعل الجسم يخزن قدراً كبيراً من الدهون.

وأضاف الباحثون أن تعطيل هذا الجين ساعد 50% من الفئران على التخلص من الدهون الزائدة والتمتع بجسد رشيق، لافتين إلى أن هذا الاكتشاف سيسهم فى تطوير أدوية جديدة لعلاج السمنة، والتى انتشرت بشكل مخيف خلال العقود الماضية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " New England Journal of Medicine"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى العشرين من شهر أغسطس الجارى.
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