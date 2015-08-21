اعتماد 50 شخصية وطنية سودانية للمشاركة فى المؤتمر العام للحوار الوطنى

أجازت الجمعية العمومية للحوار الوطنى بالسودان، تقرير اللجنة التنسيقية، واعتمدت تكوين الأمانة العامة والـ 50 شخصية بجانب الموفقين للمشاركة فى المؤتمر العام للحوار الوطنى بالبلاد.

وقررت الجمعية العمومية، تفويض آلية الحوار الوطنى المعروفة اختصارا بـ(7+7) لاستكمال مطلوبات خارطة الطريق، وتحديد زمان ومكان المؤتمر العام للحوار الوطنى المقرر عقده فى العاشر من أكتوبر القادم بالخرطوم، كما شددت على ضرورة أن يكون الحوار "سودانيا- سودانيا" دون تدخل خارجى.

وقال عضو آلية الحوار الوطنى كمال عمر،-فى تصريح للمركز السودانى للخدمات الصحفية اليوم الجمعة-أن جلسة الجمعية العمومية للحوار الوطنى، التى اجتمعت مساء أمس برئاسة الرئيس السودانى عمر البشير، وأكثر من 240 مشاركا،، ضمت كل الأحزاب المسجلة وغير المسجلة والمُخطرة والحركات الموقعة على السلام.

وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية واصلت أعمالها برئاسة البشير انطلاقا من اجتماع نوفمبر 2014 كمرجعية فى الإعداد لمؤتمر الحوار الوطنى، لافتا إلى تقديم الدعوات لنحو 120 من الأحزاب والحركات الموقعة على السلام.

وأكد عمر، أن الذين لبوا الدعوة 96 حزبا، فيما بلغ عدد المشاركين 240 مشاركا، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية أدارت نقاشا مطولا حول كل القضايا المتعلقة بالحوار الوطنى.

وقال عضو آلية الحوار، أن الجمعية العمومية عقدت عدة اجتماعات، وأشادت بكل الخطوات والإجراءات التى اتخذتها آلية الحوار (7+7)، والنتائج التى توصلت إليها، وقررت إجازة التقرير المرحلى الأول للجنة ومشروع نظم وخارطة الطريق الحوار، واعتمدت اتفاقية الرابع من سبتمبر من 2014 بالعاصمة أديس أبابا.

وأعلن أن الجمعية قررت اعتماد الشخصيات الموفقة فى المؤتمر بقيادة المشير عبد الرحمن سوار الدهب، والدكتور كمال حامد، ويوسف فضل، وعبد المنعم منعم منصور، أحمد إبراهيم دريج، كما اعتمدت 50 من الشخصيات القومية ورموز العمل السياسى والحزبى بالسودان.

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