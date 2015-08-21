زيت الزيتون البكر يخفض نسب السكر والكوليسترول فى الدم

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون إيطاليون، أن زيت الزيتون البكر الممتاز قد يكون له آثار صحية على مستويات السكر فى الدم والكولسترول السيئ، بالمقارنة مع أنواع أخرى من الزيوت والدهون.

وقال الباحثون إن هذه الدراسة تفسر العلاقة بين النظام الغذائى أو حمية البحر الأبيض المتوسط التقليدى الغنى بزيت الزيتون، وانخفاض نسب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح الباحثون أن حمية البحر الأبيض المتوسط تعتمد على زيت الزيتون والفاكهة والخضراوات والحبوب والأسماك، مع استهلاك محدود فقط من الألبان أو اللحوم الحمراء.

وقال مؤلف الدراسة فرانشيسكو فيولى، وهو باحث فى جامعة سابينزا فى روما، إن انخفاض السكر فى الدم والكوليسترول قد يكون أمرا مفيدا للحد من الآثار السلبية للجلوكوز والكوليسترول فى الدم على القلب والأوعية الدموية.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى شملت على أكثر من 2000 شخص، أن زيت الزيتون أظهر انخفاض فى مستويات البروتين الدهنى منخفض الكثافة (LDL)، وهذا النوع السيئ من الكولسترول الذى يتراكم فى الأوعية الدموية ويمكن أن يؤدى إلى تصلب الشرايين والجلطات الدموية والنوبات القلبية.

وفى جميع أنحاء العالم، أمراض القلب والأوعية الدموية تحصد الأرواح أكثر من أى سبب آخر، حيث إن الوفيات قدرت بنحو 17.5 مليون شخص فى عام 2012، بسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية، وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".