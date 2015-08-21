دراسة بريطانية تثبت قدرة الكلاب على اكتشاف السرطان بدقة

نشر موقع صحيفة "بارى ماتش" الفرنسى دراسة بريطانية أثبتت أن الكلاب يمكنها اكتشاف ما إذا كان الإنسان مصابا بمرض السرطان أم لا، وذلك من خلال شم عينة من بول المريض تقدم للكلب، وقال الموقع إن الدراسة اعتمدت على ستة كلاب من سلالة اللابرادور واثنين من سلالة الكوكر الإسبانى، واختيار تلك الأنواع لما تتميز به من حاسة شم قوية تفوق الكلاب الأخرى.

كما أشارت الدراسة التى أجراها العلماء البريطانيون التابعون لمستشفى ميلتون كينز العام، إلى أن الكلاب بوسعها الإشارة إلى إصابة مريض بسرطان البروستاتا بدقة ونسبة قدرة الكلاب على التعرف 93%، وذلك بفضل حاسة الشم القوية التى يتمتعون بها حيث تحتوى أنف الكلب على أكثر من 200 مليون خليه، وتتوغل جزئيات طائرة لها علاقة بالورم الخبيث فى بول المريض.

وقال أحد الأطباء بالمستشفى ذاتها: إذا نحجت هذه الدراسة فى إثبات الكثير من الحالات سوف يتم تعميم الاختبارات بالكلاب فى كشف المرضى ، كما أن هناك الكثير من العيادات فى بريطانيا سيلجأون لهذا النوع من التشخيص، وسيقومون أيضا بتقديم العلاج المناسب للمرضى مجاناً.