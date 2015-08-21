للمراهقين.. 6 نصائح تساعد على التخلص من إدمان الحشيش

يتسبب الحشيش فى مخاطر صحية كثيرة، أبرزها رفع فرص الإصابة بالأمراض النفسية مثل الشيزوفرينيا والذهان والاكتئاب، كما أن المدمن أكثر عرضة للإصابة بالسرطان وضعف الخصوبة.

فى هذا السياق قدمت الدكتورة هالة حماد استشارى الطب النفسى للأطفال والمراهقين والعلاج الأسرى مجموعة من النصائح الهامة التى تساعد مدمنى هذه العادة الضارة على الإقلاع عنها، وهى تشمل:

1.يجب أن يتخذ الشباب أنفسهم قرار التوقف عن تعاطى الحشيش، حتى يستمروا ويثبتوا على ذلك، وعليهم إدراك أنه بالفعل يغيب العقل بدرجة ما ويسبب الإدمان والتعود النفسى.

>2. على الشباب تغيير أصدقائهم الذين يتعاطون الحشيش لأنهم لن يتوقفوا عن ذلك ما دامت علاقتهم مستمرة.

>3.ابتعاد المراهق عن الأماكن التى تذكره بالحشيش والتى كان يتعاطاه فيها سابقاً حتى إذا كان لا يجلس مع أصدقائه المدمنين لأنه مرتبط نفسياً بهذا المكان وقد يضعف ويعيد الكرة مرة أخرى.

>4. أن يبحث المراهق والشاب عن تحقيق ذاته، ويملأ وقت فراغه بالهوايات والأنشطة المختلفة لأن غالبية من يدخنون الحشيش يشعرون بالملل، كما يجب أن يبدأ المراهقون العمل منذ فترة المراهقة، كما هو الحال فى إنجلترا.

>5.إذا فشلت عزيزى الشاب فى التخلص من هذه العادة الضارة منفرداً، فيجب أن تلجأ إلى أهلك والمتخصصين فى الطب النفسى كى يساعدوك وتتخلص من براثنها.

>6. على الأهل ألا يمنحوا أبناءهم وخصوصًا فى مرحلة المراهقة قدرًا كبيرًا من الأموال ويجب أن يراقبوا الأموال التى يحصلون عليها وما هى المنافذ التى ينفقونها فيها.