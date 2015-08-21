بالصور.. حملة تطوعية لشباب الصحافة الجرجاوية لتنظيف المدينة

نظم عدد من شباب جروب "الصحافة الجرجاوية" على "فيس بوك"، وهم من مدينة جرجا، حملة نظافة عامة وتوعية لعدد من أحياء المدينة تحت شعار (شباب بيحب وادينا)، بدأت اليوم الجمعة، بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة جرجا والتى قامت بدورها فى دعم حملة الشباب بالمعدات والأدوات اللازمة لعمليات النظافة، وقام الشباب بإزالة كميات من المخلفات والقمامة وتنظيف الشوارع.

وقال حازم العياط، منسق المجموعة، إن هذه الحملة تأتى فى إطار إحساس شباب مدينة جرجا بالمسئولية تجاه مدينتهم وتستمر الحملة بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة جرجا والتى قامت بتوفير كافة التسهيلات لشباب الحملة من أجل القيام بهذا العمل التطوعى.

وذكر أحمد بسيونى، أحد أعضاء الحملة، أن هذه الخطوة هدفها تطبيع الحياة العامة، كما وجه رسالة إلى كل الشباب: "شاركونا هذا العمل الجميل هذه بلدنا وهذه سواعد أولادنا تعالوا نسجل للتاريخ إننا نحب جرجا، وسننظف شوارعها هى رسالة للمحليات وهى رسالة للجماهير وهى رسالة للأسر إننا يجب أن نكون على وعى بمشاكلنا وأن نشارك فى حلها هى رسالة إلى كل صاحب ضمير أحبوا بلدكم وانهضوا بها فى كل المجالات".

كما قال أحمد نشأت عضو الحملة: "بجد كان يوم حلو أوى مع ناس رجاله بجد ناس محترمين بيحترموا الصغير قبل الكبير وكفاية دعاء الناس الكبيرة لينا لما تيجى ست كبيره وتقولك ربنا يبارك فيكم وفى صحتكم فدى بالدنيا وما فيها ولو عاوز تفرح وتحس أنك إنسان بجد ومنها تكسب محبة الناس وتكسب أجر عند ربنا انزل شارك معانا فى نظافة بلدك".



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