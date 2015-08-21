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ضابط مصاب بتفجير الأمن الوطنى: الجماعات الإرهابية نفذت الحادث لتحجيم نشاطنا

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ضابط مصاب بتفجير الأمن الوطنى: الجماعات الإرهابية نفذت الحادث لتحجيم نشاطنا ضابط مصاب بتفجير الأمن الوطنى: الجماعات الإرهابية نفذت الحادث لتحجيم نشاطنا
قال الرائد أحمد وجدى، الضابط المصاب فى تفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، إنه كان متواجدا بمكتبه فى الدور الأول، وسمع صوت انفجار شديد وسقط عليه زجاج النوافذ، وخرج لاستطلاع الأمر فوجد بعض العساكر مصابين ولم يذهب للمستشفى إلا بعدما اطمأن على المجندين ووصولهم للمستشفى لتلقى العلاج، وبعدها انتقل لمستشفى العجوزة.

وأضاف الضابط المصاب فى أقواله للنيابة، أمام محمد شرف، وكيل أول النيابة الكلية برئاسة يحيى الزارع رئيس النيابة، أنه يتهم إحدى الجماعات الإرهابية فى عملية تفجير مبنى الأمن الوطنى لتحجيم نشاط الأمن الوطنى، فى إطار مخططات إسقاط الدولة وإثارة البلبلة.

وكشف التقرير الطبى أن الضابط مصاب بجرح قطعى، فى فروة الرأس واليد اليمنى وسحجات وكدمات فى أنحاء متفرقة بالجسم.

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