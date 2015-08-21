جنرال أمريكى:اختبار شظايا لتنظيم داعش تظهر استخدام كيماوى ضد الأكراد

قال جنرال أمريكى اليوم الجمعة أن اختبارا ميدانيا أجرى على شظايا قذيفة مورتر أطلقها متشددو تنظيم داعش على مقاتلين أكراد فى العراق فى وقت سابق هذا الشهر أظهر آثار غاز الخردل الكيماوى.

وقال البريجادير جنرال كيفن كيليا من مشاة البحرية الأمريكية الذى يقود العمليات ضد تنظيم داعش أن الاختبار الميدانى ليس دليلا حاسما على استخدام أسلحة كيماوية وإن الشظايا تخضع فى الوقت الراهن لاختبارات أكثر حسما لتأكيد تلك النتيجة.

من جهة أخرى بدأ أنصار حزب الشعوب الديمقراطية الكردى فى تشكيل درع بشرى فى ضواحى بلدة "وره عوز" التابعة لمحافظة "هكاري" بجنوب شرقى تركيا فى محاولة لوقف العمليات التى شنتها الوحدات العسكرية على البلدة بعد مقتل ثلاثة جنود وإصابة ثلاثة آخرين بجروح قبل ستة أيام فى ضواحى بلدة "يوكسك أوفا" التابعة لمحافظة هكارى.

وذكرت محطة "سى.إن.إن.تورك" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن نائب حزب الشعوب الديمقراطية، الذراع السياسى لمنظمة حزب العمال الكردستانى، عن مدينة هكارى، عبد الله زيدان، شارك مع عدد من رؤساء بلديات بلدات مدينة هكارى فى الدرع البشرى مع أنصار حزبهم.

وأكد المشاركون فى الدرع البشرى على إصرارهم على الاستمرار فى اتخاذ هذا الموقف حتى يتم إيقاف الوحدات العسكرية التركية لعملياتها التى بدأت فى شهر يوليو الماضى.

وعلى صعيد متصل، أشعلت مجموعة من عناصر منظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية النيران فى 30 سيارة تابعة لإحدى الشركات الخاصة لإنشاء نفق وطريق سريع بالقرب من جبال "جودي"، بين بلدة "جيزرة" ومدينة "شرناق" بجنوب شرقى تركيا بعد جمع العمال فى مكان بعيد عن موقع عمل الشركة.

وذكرت محطة "خبر تورك" اليوم الجمعة أن السيارات أصيبت بأضرار مادية كبيرة وأصبحت غير صالحة للاستخدام فيما تمكن المسلحون الانفصاليون من الهرب إلى جهة مجهولة فى جبال "جودي" المغطاة بالغابات الكثيفة.

وأضافت المحطة الإخبارية أن الوحدة العسكرية المرابطة فى المنطقة شنت عملية تمشيط وبحث فى محاولة لإلقاء القبض على المتورطين فى الحادث.

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