اللواء حفتر يصل الأردن فى زيارة رسمية

وصل إلى عمان اليوم الجمعة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق أول الركن خليفة بلقاسم حفتر فى زيارة رسمية للمملكة، وذلك حسبما أفاد بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

ووفقا للبيان، يلتقى حفتر خلال الزيارة مع مستشار العاهل الأردنى للشئون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن ؛ لبحث تطورات الأوضاع فى المنطقة وعدد من القضايا التى تهم الجانبين.

يشار إلى أن حفتر كان قد قام فى 13 أبريل الماضى بزيارة إلى عمان استقبله - خلالها - الملك عبدالله الثانى، حيث بحثا التعاون فى المجالات العسكرية ومجمل التطورات الإقليمية الراهنة خصوصا الأوضاع التى تشهدها ليبيا وسبل التعامل معها إضافة إلى الجهود المبذولة للتصدى لخطر الإرهاب وعصاباته.

كما التقى حفتر مع الزبن، حيث ناقشا أوجه التعاون والتنسيق فى المجالات العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة فى مجال إعادة بناء الجيش الليبى وتقديم الاستشارات اللازمة فى هذا المجال.

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