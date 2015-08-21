أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اللواء حفتر يصل الأردن فى زيارة رسمية

Google+ Print
اللواء حفتر يصل الأردن فى زيارة رسمية اللواء حفتر يصل الأردن فى زيارة رسمية
وصل إلى عمان اليوم الجمعة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق أول الركن خليفة بلقاسم حفتر فى زيارة رسمية للمملكة، وذلك حسبما أفاد بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

ووفقا للبيان، يلتقى حفتر خلال الزيارة مع مستشار العاهل الأردنى للشئون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن ؛ لبحث تطورات الأوضاع فى المنطقة وعدد من القضايا التى تهم الجانبين.

يشار إلى أن حفتر كان قد قام فى 13 أبريل الماضى بزيارة إلى عمان استقبله - خلالها - الملك عبدالله الثانى، حيث بحثا التعاون فى المجالات العسكرية ومجمل التطورات الإقليمية الراهنة خصوصا الأوضاع التى تشهدها ليبيا وسبل التعامل معها إضافة إلى الجهود المبذولة للتصدى لخطر الإرهاب وعصاباته.

كما التقى حفتر مع الزبن، حيث ناقشا أوجه التعاون والتنسيق فى المجالات العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة فى مجال إعادة بناء الجيش الليبى وتقديم الاستشارات اللازمة فى هذا المجال.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365