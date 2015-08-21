آلاف العراقيين يتظاهرون فى بغداد ومدن جنوبية أخرى مطالبين بالإصلاح

خرج آلاف المحتجين فى تظاهرات فى العاصمة العراقية بغداد وعدة مدن أخرى مطالبين بالإصلاح وتوفير خدمات أفضل ووضع حد للفساد.

ومظاهرات اليوم الجمعة هى الأحدث فى سلسلة تجمعات سلمية نظمت طوال الشهر الماضى مطالبة بالتغيير. واجتذت مسيرة ساحة التحرير فى بغداد اليوم الجمعة نحو عشرة آلاف متظاهر ملوحين بالعلم العراقى والأعلام السود مرددين النشيد الوطنى.

كما خرجت تظاهرات مماثلة فى مدن البصرة والنجف وكربلاء جنوبى العراق.

وفى بغداد، طوق المئات من رجال الشرطة والحرس الوطنى المسيرة مغلقين الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير فيما حلقت المروحيات فوق التظاهرة.

وردا على المسيرات، لقى رئيس الوزراء حيدر العبادى دعم البرلمان لإجراء تخفيضات فى حجم حكومته المتضخمة متعهدا بمحاربة الفساد.

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