«جنيفر لورانس» أكثر النجمات السينمائية دخلا

نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية تصنيف أكثر النجمات السينمائية دخلا في العالم، وتصدرت التصنيف نجمة فيلم “ألعاب الجوع” جنيفر لورانس التي بلغ دخلها السنوي 52 مليون دولار.

وتقدمت لولارنس على نجمة فيلم “منتقمون” سكارليت جوهانسن بـ ( 35.5 مليون دولار). وجاءت في المرتبة الثالثة نجمة فيلم “جاسوس” ميليسا ماكارثي بـ ( 23 مليون دولار).

وضمن تصنيف “فوربس”، ممثلة صينية واحدة هي “بينبين فان” المعروفة بأدائها لدور كلاريس فرغسون في فيلم “أيام من الماضي مستقبلا” التي بلغ دخلها السنوي 21 مليون دولار.

واحتلت المرتبة الخامسة جنيفر أنيستون بـ ( 16.5 مليون دولار) وتقدمت قليلا على جوليا روبرتس التي جاءت في المرتبة السادسة بـ (16 مليون دولار).

وبلغ الدخل السنوي الإجمالي للنجمات السينمائية اللواتي دخلن في التصنيف 281 مليون دولار، أما نجم هوليوود روبرت داوني الابن فتصدر تصنيف الرجال بـ 80 مليون دولار.