بيلليجريني مستبعدا الدفع بأوتاميندي أساسيا: لن نعدل خطة الدفاع

(إفي): استبعد التشيلي مانويل بيلليجريني المدير الفني لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم يوم الجمعة الدفع بآخر صفقات النادي الإنجليزي، الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي، في مباراة إيفرتون يوم الأحد في الدوري الإنجليزي، إذ يرى أنه من "المستحيل" إجراء تعديلات على خط الدفاع الحالي.

وقال بيلليجريني في مؤتمر صحفي يوم الجمعة "أوتاميندي لاعب كبير يتحسن موسما تلو الآخر. سيكون لاعبا هاما للغاية في فريقنا".

وأضاف "ولكن من المستحيل استبعاد مانجالا وكومباني حاليا" في إشارة إلى المدافعين اللذين أشركهما أساسيين في أول مباراتين للفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وشارك الفرنسي إلياكيم مانجالا والبلجيكي فينسنت كومباني في المباراتين اللتين لم تهتز شباك "السيتيزنز" فيهما أمام وست بروميتش وتشيلسي وانتهتا بفوز المان سيتي بثلاثية.

ويملك مانشستر سيتي، الذي أعلن ضم أوتاميندي (27 عاما) رسميا قادما من فالنسيا مقابل 30 مليون جنيه إسترليني (42 مليون يورو)، بالأرجنتيني مارتين ديميكيليس كمدافع رابع في الفريق.

ويحل المان سيتي ضيفا الأحد على إيفرتون في مباراة ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.