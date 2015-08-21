مانشستر سيتي يفقد زاباليتا لمدة شهر

(إفي): أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الجمعة أن مدافعه الأرجنتيني بابلو زاباليتا سيغيب عن الملاعب لمدة شهر نظرا لإصابته في أربطة الركبة خلال مران للفريق.

ويمكن لزاباليتا (30 عاما) الذي لم يلعب مع المان سيتي منذ بداية الموسم الجديد، أن يفقد المباريات الست المقبلة لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز (أمام إيفرتون وواتفورد وكريستال بالاس ووست هام وتوتنام هوتسبير ونيوكاسل).

وينتظر الجهاز الطبي للمان سيتي أن يتمكن المدافع الأرجنتيني الدولي من العودة إلى اللعب منتصف سبتمبر المقبل، لكي يلحق بأول لقاءات فريقه في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي.

وقال زاباليتا إن إصابته نجمت خلال التدريبات "هذه أول مرة أتعرض فيها لإصابة مثل هذه طوال الـ12 عاما التي لعبت فيها كمحترف. إنها ضربة معنوية قاسية، خاصة وأن الموسم بدأ لتوه".

وأدت إصابة زاباليتا إلى أن يصبح الفرنسي بكاري سانيا الظهير الأيمن الوحيد في الفريق الذي يدربه التشيلي مانويل بيلليجريني.