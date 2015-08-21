مورينيو: أحب بيدرو لأنه أراد الرحيل من برشلونة

الرحيل من برشلونة كان السبب الرئيسي الذي دفع جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي لضم بيدرو رودريجيز. هذا ما يكشف عنه الاستثنائي.

تشيلسي فاز بسباق ضم بيدرو بعد منافسة من مانشستر يونايتد، ليظفر بالمهاجم صاحب الـ28 عاما مقابل 30 مليون يورو.

وجاء تعاقد البلوز مع بيدرو بعد أيام من ضم الغاني عبد الرحمن بابا ظهير أوجسبورج صاحب الـ21 عاما.

وقال مورينيو اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي: "أتممنا هذا الأسبوع ضم ظهير أيسر شاب جيدا جدا نحتاجه وينتظره مستقبل كبير، بالإضافة إلى واحد من أفضل المهاجمين في العالم".

وتابع "بيدرو لاعب يمتلك الكثير من الخبرة بالإضافة إلى شيء أحبه. وهو الرغبة في ترك ناد يتوج بالبطولات، رغبة في الرحيل عن فريق من أفضل فرق العالم".

وأوضح "هو لاعب محبوب في فريقه ويحب فريقه، ولكنه أراد الرحيل من أجل إضافة شيء إلى مسيرته. اعتقد أن هذا دليل واضح على الطموح".

وواصل متما "بيدرو يريد أن يلعب كل مباراة، لسنوات طويلة فاز بكل شيء باللعب مع ليونيل ميسي وأندريس إنيستا ومع كل نجوم برشلونة. ولكنه أراد المزيد وأنا حقيقة سعيد بهذه الطريقة في التفكير، هو جاء إلى تشيلسي من أجل اللعب والفوز والمتعة. ليس من أجل إجازة".