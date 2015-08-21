بعد وصول بيدرو .. هؤلاء أفضل 10 لاعبين أسبان ظهروا في الدوري الإنجليزي

بيدرو رودريجيز أسباني جديد يستعد للظهور في الدوري الإنجليزي بعدما انضم إلى تشيلسي. فمن أفضل لاعبين أسبان ظهروا في البريميرليج؟

تشيلسي أعلن رسميا ضم بيدرو من برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي ليفوز بخدمات الإسباني المتوج بـ24 بطولة مع برشلونة.

بالتأكيد بيدرو ليس أول أسباني في الدوري الإنجليزي ولن يكون الأخير ولكن من الأفضل ظهروا في الدوري؟

ونشرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية تقريرا عن أفضل 10 لاعبين أسبان ظهروا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعرض FilGoal.com ما جاء في تقرير الصحيفة الإنجليزية..

10) إيفان كامبو - بولتون

بعدما ظهر كامبو أولا مع بولتون كلاعب معار من ريال مدريد عام 2002 أثبت نفسه سريعا في الدوري الإنجليزي.

لينضم إلى الفريق بشكل نهائي ويشارك في أكثر من 200 مباراة بقميص بولتون وظهر بشكل رائع مع الفريق الإنجليزي.

9) ميكيل أرتيتا - إيفرتون وأرسنال

ما زال قويا رغم مرور عقد من الزمن على تواجده في الدوري الإنجليزي.

أرتيتا ظهر بقميص إيفرتون بعدما انتقال من ريال سوسيداد الإسباني بصفقة قدرت بـ2 مليون إسترليني.

وبعد 7 سنوات مع إيفرتون انتقل إلى أرسنال ونجح في قيادة الفريق للعودة إلى منصات التتويج بلقب كأس إنجلترا قبل أن ينجح الفريق في الحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي.

8) بيبي رينا - ليفربول

بالأرقام يعد بيبي رينا واحدا من أفضل حراس الدوري الإنجليزي في الفترة التي ظهر بها بقميص ليفربول.

صاحب الـ32 عاما قدم أداء طيب مع ليفربول منذ ظهوره بقميص الفريق قبل أن ينتقل إلى نابولي ويبدأ رحلة خارج الدوري الإنجليزي.

7) شابي ألونسو - ليفربول

على الرغم من رحيله من الدوري الإنجليزي عام 2009 ولكن يبقى شابي ألونسو في أذهان عشاق الدوري الإنجليزي وليفربول بشكل خاص.

ألونسو لعب دورا رائعا في عودة ليفربول التاريخية في دوري أبطال أوروبا أمام ميلان كما قدم أداء مذهل في الدوري الإنجليزي جعل ريال مدريد يقاتل للحصول على خدماته وهو ما حدث في النهاية.

6) سانتي كازورلا - أرسنال

ساحر أرسنال الصغير في وسط الملعب سانتي كازورلا يعد واحدا من أهم أوراق المدير الفني الفرنسي آرسين فينجر.

كازورلا الذي انضم إلى أرسنال قادما من مالاجا أظهر مهارات رائعة وقاد أرسنال للتتويج ببطولتي كأس إنجلترا وكأس الدرع الخيرية.

5) فيرناندو توريس - ليفربول وتشيلسي

ربما ظهوره مع تشيلسي أثر كثيرا في سمعه اللاعب ولكن يبقى فيرناندو تويس واحدا من أفضل المهاجمين الأسبان في الدوري الإنجليزي.

أكثر من 81 هدفا مع ليفربول قبل أن يصبح الصفقة الأغلى وينتقل إلى تشيلسي.

ولكن تبقى أيام النينو في ليفربول هي الأفضل له وللدوري الإنجليزي.

4) خوان ماتا - تشيلسي ومانشستر يونايتد

لم يستفيد البرتغالي جوزيه مورينيو مع تشيلسي كثيرا بخدمات خوان ماتا ولكن هذه لا يؤثر على تأثير ماتا الكبير في الدوري الإنجليزي.

وتألق ماتا بقميص مانشستر يونايتد وأظهر متعة كبيرة في الدوري الإنجليزي.

3) دافيد دي خيا - مانشستر يونايتد

ربما اقترب وقت رحيله عن الدوري الإنجليزي ولكن يبقى الحارس الإسباني دافيد دي خيا من أفضل لاعبي مانشستر يونايتد.

دي خيا فاز بلقب أفضل لاعب في موسم يونايتد "السيء" وكان صاحب الفضل الأكبر في وصول الفريق إلى تصفيات دوري أبطال أوروبا.

2) سيسك فابريجاس - أرسنال وتشيلسي

واحد من ضمن 4 لاعبين في نفس القائمة ظهر مع فريقين في الدوري الإنجليزي. سيسك فابريجاس لمع وتألق مع أرسنال وحقق لقب الدوري مع تشيلسي.

مساهمة كبيرة وأداء ملفت من سيسك مع أرسنال لمدة 8 سنوات ثم المساهمة بتتويج تشيلسي جعلت سيسك رقم 2 في قائمة أفضل 10.

1) دافيد سيلفا - مانشستر سيتي

هو الأفضل. فهو الموهبة الرائعة النادرة دافيد سيلفا.

سيلفا ساهم بشكل مباشر في فوز مانشستر سيتي بلقبي الدوري الإنجليزي ولقب كأس إنجلترا ولقب درع خيرية.

وبالتأكيد كان يستحق عقدا جديدا مع سيتي. وهو ما حدث.

سيلفا جوهرة إسبانية في الملاعب الإنجليزية.