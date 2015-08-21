مورينيو عن خطف بيدرو من يونايتد: أريد أن أهزمهم في الملعب

نفى جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي تعمده ضم بيدرو رودريجيز مهاجم برشلونة، ليؤثر على خطط مانشستر يونايتد في موسم الانتقالات.

يونايتد ارتبط بضم بيدرو طوال فترة الانتقالات، وفي النهاية انضم لتشيلسي مقابل 30 مليون يورو.

ورد مورينيو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، عن ما إذا كان ضم بيدرو جاء لإضعاف فريق لويس فان جال.

وقال مورينيو: "أريد فقط أن أهزم مانشستر يونايتد في الملعب، لو هذا ممكن".

وتابع "أنا لم أفكر حتى بهذه الطريقة".

وواصل الاستثنائي متما "وظيفتنا ليست محاولة ضم اللاعب الذي يريده فريق آخر. وظيفتنا هي ضم اللاعبين الذين نعتقد أنهم جيدون لنا".