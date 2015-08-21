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تقرير – فولفسبورج يوافق على رحيل دي بروين لسيتي

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تقرير – فولفسبورج يوافق على رحيل دي بروين لسيتي تقرير – فولفسبورج يوافق على رحيل دي بروين لسيتي

وافق فولفسبورج على عرض مانشستر سيتي لضم صانع ألعابه المتألق كيفن دي بروين مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الجمعة.

وارتبط اسم دي بروين كثيرا خلال الصيف الجاري بالانضمام إلى مانشستر سيتي حيث يود مانويل بيلليجريني ضمه لتدعيم مركز صانع الألعاب، الذي يتألق فيه ديفيد سيلفا حاليا.

وأكدت تقارير صحفية أمس الخميس أن دي بروين قرر الرحيل عن ناديه بسبب غضبه من عدم تدعيم الفريق خلال الصيف بصفقات قوية.

وذكرت "بيلد" أن فولفسبورج وافق أخيرا على عرض سيتي.

ومن المقرر أن تتم الصفقة خلال الأيام المقبلة.

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فيديو اليوم السابع