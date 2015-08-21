غدا..الحكم على "بديع" و190 إخوانيا فى قضية اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد

تصدر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة غدًا السبت، حكمها على مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، و190 إخوانيًا فى أحداث اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة، لقيام كل من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى القياديين بالجماعة، بتحريض أعضاء التنظيم، على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم، وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة العديد من الضباط والأفراد.