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غداً.. إعادة محاكمة زكريا عزمى فى "الكسب غير المشروع"

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غداً.. إعادة محاكمة زكريا عزمى فى "الكسب غير المشروع" غداً.. إعادة محاكمة زكريا عزمى فى "الكسب غير المشروع"
تنظر غداً السبت، محكمة جنايات القاهرة، جلسة إعادة محاكمة زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، بقضية الكسب غير المشروع.

وتعقد الجلسة أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بمحكمة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل زكرى وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح، ومن المقرر أن تشهد جلسة الغد عرض تقرير لجنة الخبراء التى تم تشكيلها لفحص وتقييم أملاك المتهمين.

وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال زكريا عزمى، وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة، للجنايات بتهمة الكسب غير المشروع، حيث قررت المحكمة إدخال زوجة عزمى فى القضية، بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها فى إخفاء ثروة زوجها.
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