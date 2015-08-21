أول مطار بالعالم يدار كاملا بالهند عبر الطاقة الشمسية

كشفت الهند النقاب عن تشغيلها أول مطار في العالم يدار بشكل كامل بالطاقة الشمسية..حيث تم مؤخرا تركيب محطة للطاقة الشمسية مزودة بنحو46.150 من الألواح الشمسية تغطى مساحة 45 فدانا من الأراضي بالقرب من منطقة الشحن الخاصة بمطار”كوشين”الدولي(CIAL)بولاية كيرالا.

و توفر المحطة الجديدة للمطار نحو50.000 إلى60.000 وحدة من الكهرباء يوميا، مما يجعل من طاقة المطار”طاقة منفصلة بذاتها”..والهند الرائدة في مجال الاستدامة كانت بالفعل ثبتت اثنين من محطات الطاقة الصغيرة في 2013 لادارة بعض المهام بالمطار،ولكن المحطة الجديدة جعلت المطار مستقلا و يدار كاملا عبر الطاقة الشمسية حيث يصل للمطار يوميا نحو 12 ميجاوات،وهى طاقة اكثر من كافية لتشغيل جميع الوظائف والمهام اليومية بالمطار.

ومن المتوقع أن تحصد المحطة الجديدة أكثر من 18 مليون وحدة من الطاقة الشمسية سنويا، وهى كمية تسمح بتشغيل الطاقة بحوالي 10000منزل في البلاد لمدة سنة واحدة..ومن المتوقع ان هذا المشروع المستدام سيساهم فى تقليل انبعاثات الكربون بالمنطقة المحيطة بالمطار بنسبة أكثر من (300،000)طن متري على مدى السنوات 25 المقبلة،وهو ما يعادل زراعة ثلاثة ملايين شجرة.

ويعد مطار”كوشين”الدولي هو أكثر المطارات ازدحاما وأكبر مطار في ولاية كيرالا،وثالث أكثر المطارات ازدحاما في الهند،وفقا لحركة الركاب الدولية، حيث بلغت حركة السفر به أكثر من 3.750.000 مسافر بين عامي 2013 و 2014.