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بالصور.. "لا للأحزاب الدينية" تبدأ حملة ملصقات فى الإسكندرية

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بدأت أولى فاعليات للأحزاب الدينية بالإسكندرية، اليوم بملىء استمارات من المواطنين للمشاركة فى فاعليات الحملة ولصق ملصقات الحملة على كوبرى ستانلى باسم الحملة.

وقال محمد عطية، منسق عام الحملة، أن الحملة لاقت إقبال كبير من المواطنين منذ بدأها من صباح اليوم، ووضع الملصقات بمنطقة العامرية معقل الإخوان والسلفيين بالإضافة إلى توزيع ولصق الملصقات على كوبرى ستانلى .

يذكر أن حملة لا للأحزاب الدينية بدأت أولى فاعلياتها اليوم، بأولى مؤتمراتها لتوعية المواطنين بالأحزاب الدينية ومنع دخولهم البرلمان فى عام 2015.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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