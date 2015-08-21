ينهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة إستعداداً لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها غداً السبت في الجولة الخامسة من دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية .
> ويخوض الفريق مرانه الأخير على ملعب المباراة ، فيما يقوم الكابتن فتحي مبروك المدير الفني للفريق بمراجعة خطة اللعب التي سيعتمد عليها في اللقاء .
> وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها عبدالله السعيد “هدفين” ومؤمن زكريا .
«الأهلي» ينهي الإستعداد لمواجهة الترجي التونسي
ينهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة إستعداداً لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها غداً السبت في الجولة الخامسة من دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية .