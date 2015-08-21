«الصحة» تنفي ظهور حالات مصابة بمرض الالتهاب السحائي بالأقصر

نفت وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتورة ناهد محمد أحمد, ما نشرته بعض المواقع الإخبارية , عن وجود حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بمرض الالتهاب السحائي بالمحافظة.

وقالت وكيل وزارة الصحة بالأقصر, في تصريحات لها الجمعة , إن كل ما نشر في هذا الصدد “عار تماما من الصحة” , مناشدة وسائل الإعلام بتحري الدقة عند نشر مثل هذه الأخبار التي قد تثير البلبلة.

وكانت بعض المواقع الإخبارية قد نشرت خبرا , نقلا عن مصادر طبية , أن مديرية الصحة والسكان بالأقصر سجلت أول حالة اشتباه في الإصابة بالالتهاب السحائي عقب احتجازها لبضع أيام داخل مستشفى الحميات.