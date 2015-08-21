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«الصحة» تنفي ظهور حالات مصابة بمرض الالتهاب السحائي بالأقصر

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«الصحة» تنفي ظهور حالات مصابة بمرض الالتهاب السحائي بالأقصر «الصحة» تنفي ظهور حالات مصابة بمرض الالتهاب السحائي بالأقصر

وزارة الصحة

نفت وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتورة ناهد محمد أحمد, ما نشرته بعض المواقع , عن وجود حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بمرض الالتهاب السحائي بالمحافظة.

وقالت وكيل وزارة الصحة بالأقصر, في تصريحات لها الجمعة , إن كل ما نشر في هذا الصدد “عار تماما من الصحة” , مناشدة وسائل الإعلام بتحري الدقة عند نشر مثل هذه الأخبار التي قد تثير البلبلة.

وكانت بعض المواقع الإخبارية قد نشرت خبرا , نقلا عن مصادر طبية , أن مديرية الصحة والسكان بالأقصر سجلت أول حالة اشتباه في الإصابة بالالتهاب السحائي عقب احتجازها لبضع أيام داخل مستشفى الحميات.

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