«بلاها لحمة» حملة لمحاربة جشع الجزاريين ببني سويف ‎

نظم عدد من شباب أهالي مركز ومدينة الفشن جنوب بني سويف حملة شعبية علي الفيسبوك بعنوان: “الحملة الشعبية لمقاطعة اللحوم بمركز الفشن”، وذلك للقضاء علي جشع الجزارين وإجبارهم علي تخفيض سعر كيلو اللحم بعد قيام جزاري الفشن برفع سعر كيلو اللحوم الي 70 جنيها للكيلو.

يقول أحمد حامد منسق الحملة الشعبية لمقاطعة اللحوم”بلاها لحمة” بمركز الفشن ان الغرض من الحملة هو دعوة المواطنين للتصدي لإستغلال الجزارين ومنعهم من رفع أسعارها.

وأضاف ان الحملة تشمل اللحوم ومنتجاتها حيث طالبنا في الحملة بمنح مهله للجزارين لتخفيض سعر اللحوم والا ستبدأ الحملة المقاطعة وتعميمها علي مستوي المركز.