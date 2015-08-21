تنشر حركة تنقلات ضباط الشرطة بمديرية أمن سوهاج

أعتمد اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج، الحركة الداخلية لضباط الشرطة بمديرية أمن سوهاج، وشملت الحركة تعيين العميد خالد محمد موسى، مأمورا لمركز شرطة جرجا والعميد علاء إبراهيم محمود، مأمورا لمركز العسيرات، والعميد جلال أبوسحلى، مأمورا لمركز شرطة طما، والعقيد أحمد أبونار، مأمورا لمركز شرطة جهينة، والمقدم محمد سليم، مأمور مركز المنشاه، والعميد حسين فؤاد، مأمور مركز شرطة طهطا، والعقيد أحمد على شمندى مأمور مركز دار السلام.

كما تم تعيين الرائد على الصغير، رئيس مباحث مركز المنشاه، للعمل رئيسا لوحدة مباحث مركز أخميم، والرائد محمد أحمد إبراهيم، ضابط مباحث وحدة الإشتباه، للعمل ضابط بقسم التحريات، والرائد باسم محمد سيف، ضابط بقسم المعلومات الجنائية، رئيسا لوحدة الشئون الإدارية، والرائد عمرو عبدالراضى، رئيس وحدة مباحث العسيرات، للعمل رئيس قسم رعاية الأحداث، والرائد شريف عبدالحفيظ، ضابط بقسم العمليات بإدارة البحث، للعمل ضابط بقسم المعلومات الجنائية.

كما تم تعيين الرائد ياسين أحمد محمد، رئيس وحدة الشئون الإدارية، للعمل رئيسا لوحدة الاتصال، والرائد ياسر عبدالعزيز، رئيس وحدة مباحث النجدة، للعمل ضابط بوحدة الاشتباه، ومصطفى أبوالمجد، رئيس مباحث مركز ساقلته، للعمل ضابط بوحدة الاشتباه وتعيين النقيب محمد طه ضابط مباحث بمركز أخميم، للعمل رئيس وحدة مباحث مركز العسيرات، والنقيب محمد أحمد اللبيشى، رئيس وحدة مباحث إدارة تأمين الطرق، للعمل ضابط إدارة مباحث التموين، والنقيب على محمدين أحمد ضابط قسم مكافحة جرائم المخدرات، للعمل ضابط مباحث إدارة قوات الأمن.

> كما تم تعيين النقيب خالد حمدى المشنب، ضابط وحدة مباحث الإشتباه، للعمل ضابط إدارة مباحث التموين، والنقيب أحمد حسن على، ضابط قسم العمليات بإدارة البحث، للعمل ضابط بقسم المباحث الجنائية، والنقيب أحمد نور الدين محمد، رئيس وحدة مباحث مركز جهينة، للعمل رئيس وحدة مباحث قسم المرافق، والنقيب شريف عزالدين السيد، ضابط مباحث إدارة المرور، للعمل ضابط بقسم المباحث الجنائية، والنقيب زكى همام أمين، ضابط قسم تنفيذ الأحكام، رئيس قسم الأسلحة الغير مرخصة.

> كما تم تعيين النقيب محمد عبدالرحمن عبدالحميد، ضابط إدارة مباحث التموين للعمل رئيس وحدة المساعدات الفنية، والنقيب أحمد عزت أحمد، رئيس وحدة مباحث مركز طهطا، للعمل رئيس وحدة مباحث إدارة النجدة، والنقيب أحمد صلاح الدين عبدالستار، ضابط بوحدة مباحث مركز شرطة جهينة، للعمل رئيس وحدة مباحث مركز جهينة، والنقيب أحمد محمد، رئيس وحدة مباحث قسم المرافق، للعمل ضابط قسم العمليات بإدارة البحث، والنقيب محمود أحمد صبرى، ضابط فرع بحث الشمال ضابط، للعمل ضابط وحدة مباحث مركز جهينة.

> كما تم تعيين النقيب مصطفى التهامى، رئيس وحدة مباحث مركز دار السلام، للعمل رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، والنقيب أحمد طلعت عبدالمحسن ضابط وحدة مباحث مركز سوهاج، للعمل ضابط بوحدة مباحث مركز المنشاه، والنقيب أحمد محمد فهمي أبو سديرة، للعمل ضابط مباحث مركز العسيرات، والنقيب عبده السيد فهيم ضابط مباحث مركز دار السلام، للعمل ضابط مباحث مركز ساقلته.

وتعيين النقيب مصطفي احمد فرغلي ضابط مباحث مركز العسيرات، للعمل ضابط بمركز اخميم، والنقيب الهيثم إبراهيم شاكر، ضابط بوحدة مباحث مركز شرطة طما، للعمل ضابط بوحدة تنفيذ الأحكام، والنقيب إسلام عمر محمد، ضابط وحدة مباحث قسم أول، للعمل ضابط مباحث مركز سوهاج، والنقيب حازم محمد على، ضابط وحدة مباحث قسم الكوثر، للعمل ضابط بوحدة مباحث مركز ساقلته.

وشملت الحركة تعيين النقيب حلمى حليم، ضابط وحدة الاشتباه، للعمل ضابط بوحدة مباحث مركز دار السلام، والنقيب محمد هانى أبوالنور، ضابط وحدة مباحث مركز المنشاه، للعمل ضابط بوحدة مباحث قسم الترحيلات، والنقيب محمد عبدالبديع حافظ، ضابط وحدة مباحث مركز المنشاه، للعمل ضابط بوحدة مباحث قسم الكوثر، والنقيب أحمد حماده، ضابط مباحث قسم طهطا، للعمل ضابط بوحدة مباحث قسم طهطا، والنقيب محمد أحمد جمال، ضابط فرع بحث الشمال، للعمل ضابط بوحدة مباحث قسم طهطا، والنقيب أحمد مصطفى محمود، ضابط وحدة مباحث مركز طهطا، للعمل ضابط بوحدة تراخيص مرور طهطا.

وشملت الحركة تعيين النقيب احمد عمرو زين العابدين ضابط مباحث البلينا للعمل بوحدة مباحث مركز اخميم، والنقيب كيرلس ماجد شحاته، ضابط مباحث إدارة التموين، للعمل رئيسا لقسم الرعاية اللاحقة، والنقيب محمود صلاح، ضابط مباحث مركز طهطا، للعمل ضابط بفرع بحث الشمال، والنقيب احمد ماهر الدسوقي، ضابط فرع بحث الشرق، للعمل ضابط بوحدة مباحث مركز دار السلام، والنقيب محمد حسين إبراهيم، ضابط مباحث مركز جرجا، للعمل ضابط بوحدة مباحث تأمين الطرق، والنقيب احمد محمود خلف، ضابط مباحث البلينا، للعمل ضابط بقسم الأموال العامة.

كما تم تعيين النقيب هشام محي الدين، ضابط فرع بحث الشمال، للعمل ضابط بوحدة مباحث طهطا، والنقيب احمد عمر سلام، ضابط وحدة الاتصالات، للعمل بوحدة الاشتباه، والنقيب مصطفي محمود محمد، ضابط مباحث مركز سوهاج، للعمل ضابط مباحث مركز جرجا، والنقيب موسي محمد موسي، ضابط مباحث مركز البلينا، للعمل ضابط مباحث مركز جرجا، والنقيب محمد كمال عبد الحميد، ضابط مباحث مركز المنشاه، للعمل ضابط مباحث قسم اول سوهاج، والنقيب رفعت محمد الحلوجي، ضابط مباحث مركز طما، للعمل ضابط مباحث مركز المنشاه، والنقيب حسن عبد القادر، ضابط مباحث قسم اول سوهاج، للعمل ضابط مباحث نقطة عرابة ابيدوس.

كما تم تعيين النقيب احمد رمضان صابر، ضابط مباحث إدارة قوات الأمن، للعمل ضابط مباحث مركز سوهاج، والنقيب فهد محمد الوكيل، ضباط مباحث مركز طهطا، للعمل ضابط فرع بحث الشمال، والنقيب عمرو احمد عبد القادر، ضابط فرع بحث الجنوب، للعمل ضابط مباحث مركز طهطا، والنقيب خيري عبد الله سليمان، ضابط مباحث مركز جرجا، للعمل ضابط مباحث البيلنا، والنقيب أمير احمد عبد الحميد، ضابط مباحث قسم طهطا، للعمل ضابط مباحث مركز المراغة، والنقيب احمد عبد العزيز اسماعيل، ضابط مباحث مركز اخميم، للعمل ضابط مباحث مركز ساقلته، والنقيب عزت سليمان عطية الله، ضابط مباحث مركز العسيرات، للعمل ضابط مباحث مركز المنشاه، والنقيب فتحي محمود، ضابط مباحث المرور، للعمل ضابط مباحث مرور جرجا، والنقيب احمد عبد الرحيم، ضابط مباحث المراغة للعمل ضابط مباحث تامين الطرق، والنقيب إسلام محمد شعبان، ضابط مباحث قسم جرجا، للعمل ضابط مباحث مركز البلينا.

كما تم تعيين النقيب احمد عبد الرحيم، ضابط مباحث المراغة، للعمل ضابط مباحث تأمين الطرق، والملازم اول محمد جمال، ضابط مباحث مركز المشناه، للعمل ضابط مباحث قسم اول سوهاج، والملازم أولعصام عبد الفتاح، ضابط مباحث قسم ثان، للعمل ضابط فرع بحث الجنوب، والملازم أول شادي صلاح الدين، ضابط مباحث مركز سوهاج، للعمل ضابط مباحث مركز ساقلته، والملازم أول مصطفي محمد، ضابط مباحث مركز طهطا، للعمل ضابط فرع بحث الشمال، والملازم أول احمد سعد الدين، ضابط مباحث مركز دار السلام، للعمل ضابط مباحث نقطة الكشح.

كما تم تعيين الملازم أول مصطفي محمود، ضابط مباحث مركز دار السلام، للعمل ضابط قسم تنفيذ الأحكام، والملازم أول محمود مأمون، ضابط وحدة الاشتباه، للعمل ضابط مباحث قسم اول سوهاج، والملازم أول عبد اللاه عبد العزيز، ضابط مباحث الاشتباه، للعمل ضابط مباحث قسم اول، والملازم أول عمرو ممدوح عبد الكريم، ضابط وحدة الاشتباه، ضابط مباحث مركز سوهاج، والملازم أول محمد الضبع، ضابط مباحث مركز جهينة، للعمل ضابط مباحث تأمين الطرق، والملازم اول اسلام محمد سليمان، ضابط وحدة الاشتباه، للعمل ضابط مباحث مركز العسيرات، والملازم أول إسلام إبراهيم المدني، ضابط مباحث مركز جرجا، للعمل ضابط مباحث الاشتباه.

كما شملت الحركة أيضا تعيين العقيد محمد على محمد على ضابط قسم المباحث الجنائية رئيس فرع بحث الجنوب وتعيين المقدم طارق خيرى عطية من مديرية أمن القاهرة رئيس وحدة مباحث دار السلام وتعيين المقدم حاتم أحمد محمد شرطة الكهرباء رئيس وحدة مباحث تأمين الطرق وتعيين الرائد عمر أبوبكر محمد قادم من مديرية أمن قنا ضابط بقسم المباحث الجنائية وتعيم الرائد أحمد السيد بدران قادم من مديرية أمن الفيوم ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق وتعيين الرائد محمود مصطفى عبدالعليم قادم من مديرية أمن الفيوم رئيس وحدة مباحث قسم الكوثر وتعيين الرائد إبراهيم مصطفى قادم من مديرية أمن القاهرة رئيس وحدة مباحث قسم ثان وتعيين النقيب وليد أحمد إبراهيم قادم من مديرية أمن الأقصر ضابط بوحدة الإشتباه وتعيين النقيب أحمد سامى السيد قادم من مديرية أمن الشرقية ضابط وحدة أتصالات إدارة البحث الجنائى وتعيين النقيب محمد مصطفى عبدالسلام قادم من مديرية أمن أسيوط ضابط بوحدة مباحث مركز شرطة طهطا وتعيين النقيب محمود كمال محمد قادم من مديرية أمن القاهرة ضابط بوحدة مباحث تأمين الطرق وتعيين النقيب جورج نعيم قادم من مديرية أمن الدقهلية ضابط بوحدة الإشتباه وتعيين النقيب أحمد ناصر إبراهيم قادم من مديرية أمن قنا ضابط بوحدة إتصالات إدارة البحث وتعيين النقيب أحمد ناصر إبراهيم قادم من مديرية أمن الأقصر ضابط بوحدة الإشتباه وتعيين الملازم أول أحمد رشاد محمد قادم من مديرية أمن الوادى الجديد ضابط بوحدة مباحث مركز دار السلام.

وشملت الحركة أيضا تعيين العقيد صلاح صدقى رئيس قسم تنفيذ الأحكام ضابط قسم المباحث الجنائية وتعيين العقيد عبدالمجيد رضوان رئيس قسم مكافحة جرائم المخدرات ضابط قسم المباحث الجنائية وتعيم العقيد هشام فوزى هاشم ضابط قسم المباحث الجنائية ضابط بفرع بحث الشرق وتعيين المقدم أحمد شوقى زيدان رئيس مباحث مركز أخميم رئيس وحدة مباحث المنشاه وتعيين المقدم هشام ثروت رئيس قسم الراعاية اللاحقة رئيس قسم تنفيذ الأحكام وتعيين الرائد محمد سليمات ضابط قسم التحريات بإدارة البحث رئيس قسم مكافحة المخدرات وتعيين الرائد طارق محمد مصطفى رئيس وحدة مباحث قسم الكوثر رئيس قسمالمصنفات الفنية .

هذا وقد تم تعيين العقيد أشرف حامد ضابط قسم المباحث الجنائية مفتش فرقة الشرق وتعيين الرائد محمد عبدالرحمن ضابط قسم المساعدات الفنية مدير مركز الرئاسة وتعيين النقيب أحمد عوض الضبع ضابط قسم العمليات بإدارة البحث ضابط قسمى الإعلام والعلاقات وتعيين النقيب أحمد عصام أحمد ضابط قسم تنفيذ الأحكام ضابط بقسمى الإعلام والعلاقات وتعيين النقيب على الدردير ضابط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة ضابط قسمى الإعلام والعلاقات العامة.

وشملت الحركة تعيين النقيب احمد عمرو زين العابدين ضابط مباحث البلينا للعمل بوحدة مباحث مركز اخميم، والنقيب كيرلس ماجد شحاته، ضابط مباحث إدارة التموين، للعمل رئيسا لقسم الرعاية اللاحقة، والنقيب محمود صلاح، ضابط مباحث مركز طهطا، للعمل ضابط بفرع بحث الشمال، والنقيب احمد ماهر الدسوقي، ضابط فرع بحث الشرق، للعمل ضابط بوحدة مباحث مركز دار السلام، والنقيب محمد حسين إبراهيم، ضابط مباحث مركز جرجا، للعمل ضابط بوحدة مباحث تأمين الطرق، والنقيب احمد محمود خلف، ضابط مباحث البلينا، للعمل ضابط بقسم الأموال العامة، والنقيب هشام محي الدين، ضابط فرع بحث الشمال، للعمل ضابط بوحدة مباحث طهطا، والنقيب احمد عمر سلام، ضابط وحدة الاتصالات، للعمل بوحدة الاشتباه، والنقيب مصطفي محمود محمد، ضابط مباحث مركز سوهاج، للعمل ضابط مباحث مركز جرجا، والنقيب موسي محمد موسي، ضابط مباحث مركز البلينا، للعمل ضابط مباحث مركز جرجا، والنقيب محمد كمال عبد الحميد، ضابط مباحث مركز المنشاه، للعمل ضابط مباحث قسم اول سوهاج، والنقيب رفعت محمد الحلوجي، ضابط مباحث مركز طما، للعمل ضابط مباحث مركز المنشاه، والنقيب حسن عبد القادر، ضابط مباحث قسم اول سوهاج، للعمل ضابط مباحث نقطة عرابة ابيدوس، النقيب احمد رمضان صابر، ضابط مباحث إدارة قوات الأمن، للعمل ضابط مباحث مركز سوهاج، والنقيب فهد محمد الوكيل، ضباط مباحث مركز طهطا، للعمل ضابط فرع بحث الشمال، والنقيب عمرو احمد عبد القادر، ضابط فرع بحث الجنوب، للعمل ضابط مباحث مركز طهطا، والنقيب خيري عبد الله سليمان، ضابط مباحث مركز جرجا، للعمل ضابط مباحث البيلنا، والنقيب أمير احمد عبد الحميد، ضابط مباحث قسم طهطا، للعمل ضابط مباحث مركز المراغة، والنقيب احمد عبد العزيز اسماعيل، ضابط مباحث مركز اخميم، للعمل ضابط مباحث مركز ساقلته، والنقيب عزت سليمان عطية الله، ضابط مباحث مركز العسيرات، للعمل ضابط مباحث مركز المنشاه، والنقيب فتحي محمود، ضابط مباحث المرور، للعمل ضابط مباحث مرور جرجا، والنقيب احمد عبد الرحيم، ضابط مباحث المراغة للعمل ضابط مباحث تامين الطرق، والنقيب إسلام محمد شعبان، ضابط مباحث قسم جرجا، للعمل ضابط مباحث مركز البلينا، والنقيب احمد عبد الرحيم، ضابط مباحث المراغة، للعمل ضابط مباحث تأمين الطرق، والملازم اول محمد جمال، ضابط مباحث مركز المشناه، للعمل ضابط مباحث قسم اول سوهاج، والملازم أولعصام عبد الفتاح، ضابط مباحث قسم ثان، للعمل ضابط فرع بحث الجنوب، والملازم أول شادي صلاح الدين، ضابط مباحث مركز سوهاج، للعمل ضابط مباحث مركز ساقلته، والملازم أول مصطفي محمد، ضابط مباحث مركز طهطا، للعمل ضابط فرع بحث الشمال، والملازم أول احمد سعد الدين، ضابط مباحث مركز دار السلام، للعمل ضابط مباحث نقطة الكشح، والملازم أول مصطفي محمود، ضابط مباحث مركز دار السلام، للعمل ضابط قسم تنفيذ الأحكام، والملازم أول محمود مأمون، ضابط وحدة الاشتباه، للعمل ضابط مباحث قسم اول سوهاج، والملازم أول عبد اللاه عبد العزيز، ضابط مباحث الاشتباه، للعمل ضابط مباحث قسم اول، والملازم أول عمرو ممدوح عبد الكريم، ضابط وحدة الاشتباه، ضابط مباحث مركز سوهاج، والملازم أول محمد الضبع، ضابط مباحث مركز جهينة، للعمل ضابط مباحث تأمين الطرق، والملازم اول اسلام محمد سليمان، ضابط وحدة الاشتباه، للعمل ضابط مباحث مركز العسيرات، والملازم أول إسلام إبراهيم المدني، ضابط مباحث مركز جرجا، للعمل ضابط مباحث الاشتباه.

كما تم تعيين الملازم أول محمد حامد ضابط مباحث قسم الأمن ضابط وحدة مباحث إدارة تأمين الطرق وتعيين الملازم أول شادى علاء الدين الحنفى ضابط مباحث مركز جرجا ضابط وحدة مباحث قسم ثان وتعيين الملازم أول محمد صبرى عبدالمجيد ضابط وحدة الإشتباه ضابط وحدة مباحث مركز البلينا وتعيين الملازم أول شريف مبارك محمد ضابط وحدة مباحث مركز طما ضابط وحدة مباحث إدارة تأمين الطرق وتعيين الملازم أول معتز أنور على ضابط فرع بحث الشمال ضابط وحدة مباحث إدارة تأمين الطرق وتعيم الملازم أول كريم سعد ضابط وحدة مباحث قسم الأمن ضابط وحدة مباحث إدارة تأمين الطرق وتعيين الملازم أول محمد عاطف إبراهيم ضابط وحدة مباحث مركز المنشاه ضابط وحدة مباحث تأمين الطرق وتعيين مصطفى محمد ضابط وحدة مباحث مركز جهينة ضابط وحدة مباحث إدارة تأمين الطرق وتعيين الملازم أول الملازم أول محمد حسام الدين ضابط وحدة الإشتباه ضابطفرع بحث الجنوب وتعيين الملازم أول نادر محمد شريف ضابط مباحث مركز شرطة طما ضابط بوحدة مباحث مركز المنشاه وتعيين الملازم أول محمد طارق محمد ضابط مباحث مركز المراغة ضابط وحدة مباحث مركز المنشاه وتعيين الملازم أول عبدالله جمال ضابط وحدة الإتصال بإدارة البحث ضابط بوحدة الاشتباه.

كما تم تعيين النقيب محمود صبرى محمد قادم من مديرية أمن الدقهلية ضابط بوحدة تراخيص مرور الكوثر وتعيين الملازم أول عبدالعزيز رجب قادم من مديرية أمن القاهرة ضابط بوحدة الإشتباه وتعيين النقيب محمود حلمى حامد ضابط مركز شرطة سوهاج ضابط فرع بحث الشؤق وتعيين النقيب محمد عبدالحميد حسن ضابط مركز شرطة المنشاه ضابط وحدة مباحث مركز دار السلام وتعيين الملازم أول شهاب الدين أحمد ضابط قسم شرطة أول سوهاج ضابط بوحدة الإشتباه وتعيين الملازم أول عبدالله عوض ضابط إدارة شرطة النجدة ضابط وحدة مباحث قسم الأمن وتعيين الملازم أول محمد هانى فهمى ضابط قسم شرطة أول سوهاج ضابط وحدة مباحث تأمين الطرق وتعيين الملازم أول أحمد عاطف أبوضيف ضابط قسم شرطة أول سوهاج وتعيين الملازم أول محمود أحمد صلاح ضابط قسم ثان سوهاج ضابط بوحدة مباحث مركز دار السلام وتعيين الملازم أول محمد دياب محمد ضابط قسم شرطة أول سوهاج ضابط بوحدة مباحث قسم أول سوهاج .