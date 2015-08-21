وزيرة التضامن: صرف 5 آلاف جنيه للمتضررين من تفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا

أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، صرف 5 آلاف جنيه لكل أسرة تضررت من حادث تفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة التضامن الاجتماعى، عصر اليوم، منطقة شبرا الخيمة، للاطمئنان على الأهالى المتضررين من الحادث الإرهابى الذى استهدف مبنى الأمن الوطنى بشيرا الخيمة.

وأكدت الدكتورة غادة والى، إجراء بحث اجتماعى، وتقدير خسائر كل أسرة، إذ توجد ما يقرب من 60 شقة تعرضت لكسر الباب، والشباك، إضافة إلى توجيه الجمعيات الأهلية لتوزيع وجبات و"شُنَط" غذائية، مع وجود لجنة هندسية من شركة "المقاولون العرب" لمعاينة شقوق المبانى.

وأشارت الدكتورة غادة والى، إلى أن ما تقوم به الوزارة، يُعَد من أهم أهدافها لمساندة الأهالى لتجاوز الأزمة التى فرضتها عليهم أيادى الإرهاب، قائلة إنه لن يرهب الشعب المصرى، وسيحقق آماله فى الاستقرار والديمقراطية.

وزيرة التضامن تزور الأهالى المتضررين من حادث استهداف مقر الأمن الوطنى بشبرا