أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزيرة التضامن: صرف 5 آلاف جنيه للمتضررين من تفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا

Google+ Print
وزيرة التضامن: صرف 5 آلاف جنيه للمتضررين من تفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا وزيرة التضامن: صرف 5 آلاف جنيه للمتضررين من تفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا
أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، صرف 5 آلاف جنيه لكل أسرة تضررت من حادث تفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة التضامن الاجتماعى، عصر اليوم، منطقة شبرا الخيمة، للاطمئنان على الأهالى المتضررين من الحادث الإرهابى الذى استهدف مبنى الأمن الوطنى بشيرا الخيمة.

وأكدت الدكتورة غادة والى، إجراء بحث اجتماعى، وتقدير خسائر كل أسرة، إذ توجد ما يقرب من 60 شقة تعرضت لكسر الباب، والشباك، إضافة إلى توجيه الجمعيات الأهلية لتوزيع وجبات و"شُنَط" غذائية، مع وجود لجنة هندسية من شركة "المقاولون العرب" لمعاينة شقوق المبانى.

وأشارت الدكتورة غادة والى، إلى أن ما تقوم به الوزارة، يُعَد من أهم أهدافها لمساندة الأهالى لتجاوز الأزمة التى فرضتها عليهم أيادى الإرهاب، قائلة إنه لن يرهب الشعب المصرى، وسيحقق آماله فى الاستقرار والديمقراطية.


>وزيرة التضامن تزور الأهالى المتضررين من حادث استهداف مقر الأمن الوطنى بشبرا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365