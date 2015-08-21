احتفلي بعيد الأضحى مع محلات وجوه!

تحتفل محلات وجوه في عيد الأضحى المبارك من هذا العام بفن صناعة العطور! فسواء كنت تبحثين عن عطر كلاسيكي مميّز، أو جديد وجريء، أو بلمسة عود آسرة، فستجدين كل ما تبحثين عنه لدى محلات وجوه www.wojooh.com -

ما من إطلالة كاملة في هذا العيد بدون ذلك العطر المميّز الذي سيجعلك تبرزين بين المحضور! ففي هذه المنطقة، نحن نعشق العطور؛ لذا، ليس هنالك طريقة أفضل من وضع العطر المثالي للاحتفال بأعزّ المناسبات على قلوبنا! زوري محلات وجوه وقابلي خبراء الجمال الذين سيكونون على أتمّ الاستعداد لمساعدتك في اختيار العطر المناسب لك بامتياز.

و إن كنت تودّين إهداء أحدهم هذا العيد، فلمَ لا يقع اختيارك على عطر جديد تماماً! محلات وجوه تحتفل بعطورها المفضّلة في سبتمبر من هذا العام! هل تريدين اختيار هدية له؟ إن أجبت بنعم، فنحن ننصحك بعطر Boss the Scent الجديد من Hugo Boss أو Gold Euphoria من Calvin Klein! هل تودّين اختيار هدية لها؟ إن أجبت بنعم على هذا السؤال فنحن نوصي بعطر Dahlia Divin من Givenchy وعطر La Vie est Belle من Lancôme.

تريد محلاّت وجوه أن تتمنّى لكنّ جميعاً عيداً مباركاً عبر إهدائكن! فمن 15إلى 30 سبتمبر ومع القيام بعمليّة شراء ذات قيمة معيّنة، ستقدّم لك محلات وجوه هدية خاصّة بمناسبة عيد الأضحى! حقائب العيد من محلاتنا هي الأكسسوار المثالي الذي لا بدّ من اقتنائه!

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