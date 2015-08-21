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اعتقال محام جزائرى فى ايطاليا بتهمة الإرهاب

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اعتقال محام جزائرى فى ايطاليا بتهمة الإرهاب اعتقال محام جزائرى فى ايطاليا بتهمة الإرهاب
اعتقل حرس الحدود الايطالى محاميا جزائريا ناشطا فى مجال حقوق الانسان يعيش فى سويسرا لاجئا سياسيا، وذلك تنفيذا لمذكرة توقيف دولية، حسبما ذكرت وسائل اعلام ايطالية الجمعة.

واعتقل رشيد مصلى الاربعاء بينما كان يعبر بسيارته نفق سان برنارد الكبير الحدودى من سويسرا مع زوجته واحد اطفاله الثلاثة.

وفى اتصال مع وكالة فرانس برس، لم تكن الشرطة فى فال داوست على الحدود الشمالية الغربية لإيطاليا قادرة على تأكيد تقارير وسائل الاعلام الايطالية.

وكمحام فى الجزائر فى التسعينات، دافع مصلى عن قادة الجبهة الاسلامية للإنقاذ المحظورة فى البلاد.

وفى العام 1997، حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة دعم الإرهاب بعد محاكمة وصفتها منظمة العفو الدولية بالمنحازة.

وبعد ثلاث سنوات حصل مصلى على لجوء إلى سويسرا، حيث اسس منظمة الكرامة، التى تدافع عن حقوق الانسان فى الدول العربية.

وأصدر الانتربول مذكرة توقيف دولية بحقه بطلب من السلطات الجزائرية التى تتهمه بالإرهاب.

وقالت وسائل الاعلام الايطالية أن على مصلى انتظار قرار محكمة الاستئناف فى مدينة تورينو للبت فى تسليمه.
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