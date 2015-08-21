ندوة دولية بنواكشوط توصى بإشراك المجتمع المدنى فى مواجهة الإرهاب

أوصت ندوة دولية بعنوان "السلم والاعتدال فى مواجهة التطرف العنيف" فى ختام أعمالها فى موريتانيا بضرورة إشراك المجتمع المدنى فى مواجهة الإرهاب.

وطالبت الندوة - التى أولت اهتماما ملحوظا للاستراتيجية المصرية لمواجهة الإرهاب التى ألقاها السفير محمد فخرى نائب مساعد وزير الخارجية المكلف بشئون المغرب العربى - بالتمسك بروح الحوار باعتباره أنجع وسيلة للإقناع، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال تشغيل الشباب.

ومن جانبها، أكدت خديجة بنت أمبارك فال الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الشئون الخارجية والتعاون المكلفة بالشئون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين فى الخارج، أن الندوة حققت نجاحا من خلال تبادل الآراء بين الباحثين والخبراء حول سبل محاربة التطرف العنيف عن طريق نشر ثقافة السلم والاعتدال.

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