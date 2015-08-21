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ضبط نحو خمسة آلاف مصحف مزور بمكة المكرمة

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ضبط نحو خمسة آلاف مصحف مزور بمكة المكرمة ضبط نحو خمسة آلاف مصحف مزور بمكة المكرمة
ضبطت فرق الدوريات الأمنية فى مكة المكرمة بالسعودية 5616 نسخة مستوردة مزورة من القرآن الكريم، وذلك بعد ضبط سيارة قادمة من جدة والإطاحة بسائقها وهو من جنسية عربية.

ونقلت صحيفة "عكاظ اونلاين" عن مصدر أمنى، لم تكشف عنه، قوله فى دوريات مكة المكرمة، أنه تم تسليم السائق والمضبوطات لجهة الاختصاص، لإكمال اللازم، موضحا أن معلومات توفرت لهم عن سيارة قادمة من جدة لغرض توزيـع المصاحف فى مساجد مكة المكرمة، وعلى إثرها تم القبض على سائقها ومصادرة جميع المصاحف المحمولة فى 108 كراتين".

ولم يكشف المصدر عن مصدر هذه المصاحف وما إذا كان تم طباعتها فى المملكة، أم أنها قدمت من دولة أخرى.
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