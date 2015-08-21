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مجلس الأمن الدولى يجدد فترة مهمة قوة حفظ السلام فى لبنان

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مجلس الأمن الدولى يجدد فترة مهمة قوة حفظ السلام فى لبنان مجلس الأمن الدولى يجدد فترة مهمة قوة حفظ السلام فى لبنان
قررت الأمم المتحدة تمديد فترة عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان والمعروفة باسم "يونيفيل" عاما آخر.

جاء تصويت مجلس الأمن اليوم الجمعة بالموافقة بالإجماع على هذا القرار، بحيث تنتهى فترة عمل اليونيفيل هناك فى نهاية أغسطس من العام المقبل.2016

ويسمح القرار بإرسال 15 ألف جندى، يتواجد منهم اليوم فى لبنان التى تهزها التوترات الداخلية حوالى 10400 جندى يضعون القبعات الزرقاء للأمم المتحدة، ويضاف إليهم حوالى 900 من المدنيين.

وتحمل المهمة فى تسميتها لفظة "مؤقتة" إلا أنها ترابط فى تلك الدولة مزعزعة الاستقرار منذ 1978 لحماية السلام الهش فيها.

وتكلف هذه المهمة الأمم المتحدة فى العام الواحد أكثر من نصف مليار دولار، وهى بذلك واحدة من أكثر مهام الأمم المتحدة كلفة فى العالم.

لقى منذ 1978 وحتى الآن 308 جنود وموظفون مدنيون حتفهم فى مهمة اليونيفيل بلبنان، ويشارك الجيش الألمانى بقوة قدرها 200 جندى تتمثل مهمتهم فى المقام الأول فى مراقبة السواحل اللبنانية من فوق سفن خاصة بذلك.
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