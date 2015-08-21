محافظ سوهاج يتفقد النادى الرياضى ويستمع لمشاكل الأعضاء

أجرى الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، جولة مفاجئة داخل نادي سوهاج الرياضي، حيث تفقد الملاعب الرياضية والمبني الاجتماعي، وركن العائلات وملاعب الأطفال والحمامات الخاصة بأعضاء النادي وبوفيه النادي.

والتقى المحافظ بعدد من أعضاء الجمعية العمومية لنادي سوهاج الرياضي لبحث المشاكل التي يعاني منها النادي، ومنها عدم وجود خدمات تقدم لهم من قبل مجلس إدارة النادي ودخول غير الأعضاء وعدم وجود اهتمام بالنظافة وعدم تواجد أمن خاص تابع لإدارة النادي، كما اشتكى أحد الأعضاء من عدم توافر كراسي وترابيزات تليق بالنادي، موضحاً أن ملاعب الأطفال غير صالحة.

وأكد المحافظ علي إهتمامه بتوفير مستوي راقي من الخدمات بما يليق بأعضاء النادى، وشدد علي المدير المسئول بضرورة إيجاد حلول سريعة للمشاكل والقصور التي يعاني منها أعضاء النادي.