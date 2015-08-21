أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ سوهاج يتفقد النادى الرياضى ويستمع لمشاكل الأعضاء

Google+ Print
محافظ سوهاج يتفقد النادى الرياضى ويستمع لمشاكل الأعضاء محافظ سوهاج يتفقد النادى الرياضى ويستمع لمشاكل الأعضاء
أجرى الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، جولة مفاجئة داخل نادي سوهاج الرياضي، حيث تفقد الملاعب الرياضية والمبني الاجتماعي، وركن العائلات وملاعب الأطفال والحمامات الخاصة بأعضاء النادي وبوفيه النادي.

والتقى المحافظ بعدد من أعضاء الجمعية العمومية لنادي سوهاج الرياضي لبحث المشاكل التي يعاني منها النادي، ومنها عدم وجود خدمات تقدم لهم من قبل مجلس إدارة النادي ودخول غير الأعضاء وعدم وجود اهتمام بالنظافة وعدم تواجد أمن خاص تابع لإدارة النادي، كما اشتكى أحد الأعضاء من عدم توافر كراسي وترابيزات تليق بالنادي، موضحاً أن ملاعب الأطفال غير صالحة.

وأكد المحافظ علي إهتمامه بتوفير مستوي راقي من الخدمات بما يليق بأعضاء النادى، وشدد علي المدير المسئول بضرورة إيجاد حلول سريعة للمشاكل والقصور التي يعاني منها أعضاء النادي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365