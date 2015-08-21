طلاب "حقوق الإسكندرية" يتداولون صورة لكشوف حضور الامتحانات مغلف بها الأطعمة

تداول طلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية صورة لكشوفات الحضوروالغياب الخاصة بالامتحانات يستخدمها الموظفون فى تغليف الطعام الخاص بهم على المكاتب بشئون الطلاب.

وقال الطالب خالد مجدى، طالب بالفرقة الثانية، انه قام بتصوير أحد المكاتب بالكلية الخاصة بالموظفين عندما فوجئ بوجود الكشوفات الخاصة بالحضور والغياب للطلاب يستخدمها أحد الموظفين فى حماية طعامه ووجبات الفطار رغم أهميتها فى إثبات حضور الطلاب

وأضاف أنه يوجد طلاب تم إلغاء حضورهم ورسوبهم فى الامتحانات بسبب عدم وجود كشوفات تثبت امضائهم بالكشف الخاص به، موضحا أن السبب فى ذلك هو إهمال الموظفين للأوراق الهامة الخاصة بالطلاب واستخدامها فى تغليف وجبات الفطار الخاصة بهم

يذكر أن طلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية قدموا المئات من التظلمات لرسوب أعداد كبيرة منهم فى العاد الدراسى الحالى، وتظاهر العشرات لوجود أخطاء فى النتيجة وتقييدهم غائبين فى الامتحان رغم حضورهم ووجود ورقة إجابة خاصة بكل مادة.