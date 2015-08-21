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هيئة ميناء الإسكندرية توافق على مشروع علاج العاملين الجديد

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هيئة ميناء الإسكندرية توافق على مشروع علاج العاملين الجديد هيئة ميناء الإسكندرية توافق على مشروع علاج العاملين الجديد
أصدرت نقابة العاملين بهيئة ميناء الإسكندرية، بيانًا بخصوص موافقة الهيئة، برئاسة اللواء عبد القادر درويش، على مشروع علاج العاملين الجديد الخاص بالعاملين بالهيئة.

وجاء نص القرار على العلاج فى مستشفى مصطفى كامل العسكرى وهو تعاقد بين الهيئة وبين المستشفى بالأمر المباشر لتوفير خدمات العلاج (للحالات الحرجة - وإصابات العمل) وفقًا لقواعد منظمة ونسب معينة 30% يتحملها العامل و70% يتحملها التعاقد.

كما سيتم تأسيس صندوق علاج صحى للعاملين بهيئة ميناء الإسكندرية تحت مسمى "صندوق العلاج الصحى للعاملين بهيئة ميناء الإسكندرية وأسرهم"، وأصدر اللواء عبد القادر درويش تعليماته بتلبية متطلبات العاملين وتشغيل الصندوق فعليًا وتمويله وبدء خصم مبلغ 10 جنيهات من كل عامل اشتراك علاج بداية من 1/7/2015 على أن يعمل الصندوق أولًا للعاملين كمرحلة أولى ويعمل للأسرة فى مرحلة ثانية.

وقد تقرر من خلال أعضاء مجلس إدارة الصندوق غير المستقيلين، الدعوة لجمعية عمومية لصندوق العلاج الصحى بباب 11 بتاريخ 8 سبتمبر المقبل، لعقد جمعية عمومية لصندوق العلاج الصحى للعاملين بهيئة ميناء الإسكندرية والدخيلة البحرى لفتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة صندوق العلاج الصحى بميناء الإسكندرية 6 أعضاء بالانتخاب و3 بالتعيين من قبل الهيئة.

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مصر 365