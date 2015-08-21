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شركة الكهرباء: لا يوجد تخفيف أحمال بـ"طنط الجزيرة" فى القليوبية

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شركة الكهرباء: لا يوجد تخفيف أحمال بـ"طنط الجزيرة" فى القليوبية شركة الكهرباء: لا يوجد تخفيف أحمال بـ"طنط الجزيرة" فى القليوبية
قالت الشركة القابضة لكهرباء ، شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، رداً على خبر نشر على صفحات اليوم السابع بعنوان " انقطاع الكهرباء عن "طنط الجزيرة" بالقليوبية لمدة تجاوزت ٩ ساعات"، أنه لا يوجد تخفيف أحمال هذه الفترة بالقرية وأن انقطاع التيار يكون فى مناطق محدودة لإزالة الأعطال المفاجأة وأن الانقطاع لا يكون فى القرية بأكملها ولمدة قصيرة وليست 9 ساعات، مشيرة إلى انه لا يوجد انقطاع فى التيار الان وأن التغذية مستقرة.

وكانت قرية طنط الجزيرة بمركز طوخ فى القليوبية قد شهدت انقطاعا للكهرباء بداية الشهر الجارى.

-" بالقليوبية لمدة تجاوزت ٩ ساعات
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