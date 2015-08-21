بالصور.. أهالى قرية إسحاقة بكفر الشيخ يعلنون تأييدهم لمرشحهم بالبرلمان

أعلن عدد كبير من أهالى قرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ "الدائرة الثانية" عصر اليوم، الجمعة، ترشيحهم لأحمد حسن عبد العاطى ابن قريتهم لمجلس النواب القادم داخل مسجد القرية تبركًا وتفاؤلًا بفوزه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكان أحمد حسن قد ترشح لدورتين سابقتين أحدهما ضد الحزب الوطنى عام 2005م وأعلن فوزه ولكن تغيرت النتيجة ليتم إعلان فوز مرشح الوطنى وقتها وبرغم رفعه للدعوى القضائية والتى أعلنت المحكمة فوزه إلا أن الحزب الوطنى كان مهيمنًا ولم يستطع حسن فعل شىء.

وأكد أحمد حسن أنه كان رافضًا خوض معركة البرلمان بعد ما تعرضه له فى تجربتين سابقتين إحداهما تم إعلان فوزه ونشر ذلك فى الصحف المتعددة وفوجئت بفوز مرشح الوطنى بعد ذلك ولكن مع إصرار أهالى القرية استجبت لهم اليوم الجمعة لتأييدهم لترشيحى فى الدائرة الثانية، مشيرًا إلى أنه سينضم لأحد الأحزاب التى عرضت عليه وسيعلن ذلك خلال الساعات المقبلة.



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