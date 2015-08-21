ننشر حركة التنقلات الداخلية بمديرية أمن أسوان

أعلنت اليوم مديرية أمن أسوان حركة التنقلات الداخلية الخاصة بمأموري ورؤساء وحدات مباحث الأقسام والمراكز.

وشملت الحركة تولي العميد باسم فتحي علي مأمور قسم أول أسوان والرائد احمد محمد خلف الله رئيس وحدة مباحث قسم أول أسوان والعميد شريف فوزي زويل مأمور قسم ثان أسوان، والرائد هيثم محمد نصر رئيس وحدة مباحث قسم ثان أسوان والعميد عيد عبد الحميد احمد مأمور مركز كوم امبو والنقيب محمود حامد عبد الحميد رئيس مباحث مركز كوم امبو .

و العميد حاتم إبراهيم أبو زيد مأمور مركز نصر النوبة و النقيب إبراهيم عطية الله إبراهيم رئيس مباحث نصر النوبة والعميد طارق عبد الحميد سالم مأمور مركز أبو سمبل ، والنقيب اشرف حشاد رئيس مباحث مركز أبو سمبل والعقيد طارق محمد فاروق مأمور مركز ادفو والنقيب مصطفي احمد الشعراوي رئيس مباحث مركز ادفو والعقيد احمد السيد يونس مأمور مركز أسوان .

والنقيب محمد الرفاعي رفاعي رئيس مباحث مركز أسوان و العقيد محمد السيد عناني مأمور مركز دراو و النقيب محسن رفعت متولي رئيس مباحث مركز دراو .

والعميد خالد إبراهيم علي مدير إدارة البحث الجنائي والعميد محمود السعيد عوض رئيس مباحث المديرية.